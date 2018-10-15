هل, شنّت, نوال, الزغبي, هجوما, على, إليسا, ؟,

اثارت الفنانة ​نوال الزغبي​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ردّها على أحد المتابعين الّذين طرحوا عليها سؤال عن ما إذا كان ألبومها يتضمن أكثر من 8 أغنيات وكأنّ العدد قليل مقارنة بالألبومات الأخرى.

بدورها ردت نوال قائلة: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا؟"الأمر الذي اعتبره رواد هذه المواقع "لطشة" للفنانة ​إليسا​ خصوصا وأن ألبومها يتضمن 16 أغنية.وتأكيدا على ذلك، هذا ما كشفه جمهور الفنانة إليسا الّذين شنوا هجوما على تعليق الزغبي.ومن بين التعليقات التي وردت من قبل محبي إليسا: "16 أو 20 المهم هي نمبر 1 وكل العالم تسمعها مو فنانة درجة 10". و "قولك ليه دايما بتلطشي تاج راسك اليسا؟ عقدة؟ ولا لأنك انطفيتي عم تغاري من نجاحها!؟ اوكي لما ينزلو ال ٨ هيتات اللي عم تحكي عنن رح نشوف إذا رح يوصلو لعدد المشاهدات اللي وصلولهم ال ١٦ أغنية". و "بحياتك ما رح تصلي لنص نجاح اليسا اللي هي هوس وعقدة الك مبين من حكيك وروحي شتغلي عحالك ماما فنانين جايين بعدك بسنين عالكار وسابقينك باميال واشواط قال نجمة ذهبية قال اخر اغنية بعرفها لالها هي اغلى الحبايب".