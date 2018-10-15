بشرى للطلاب العرب - شهادة بجروت باللغة العربيّة

ابتداء من هذا العام 2018 ستصدر وزارة التّعليم شهادات بجروت ( كشف علامات ) باللغة العربيّة.

منذ 38 عاما توقّفت الوزارة عن اصدار هذه الشهادة باللغة العربيّة واكتفت فقط باصدار الشّهادات باللغة العبريّة وذلك بسبب انتقال العمل في قسم الامتحانات وفق برنامج محوسب وافتقار هذا الجهاز للمعطيات باللغة العربيّة الأمر الذي جعل ألاف الطلاب يترجمون الشهادات للغة العربيّة على حسابهم الشّخصي وذلك بهدف التّعلّم خارج البلاد . وفق قسم البحث التّابع للكنيست فأنّه في العام 2012 تعلّم نحو 3,062 طالبا في الجامعات الأردنيّة ، 2,500 طالبا في جامعات السّلطة الفلسطينيّة ونحو 9,260 طالبا في جامعات خارج البلاد.المدير العام للوزارة ، شموئيل أبواب : " خلال عدّة سنوات كانت محاولات عديدة لترجمة الشّهادات للغة العربيّة وذلك بسبب عدم وجود المعطيات باللغة العربيّة في وزارة التّربية تماما كما هي في وزارة الدّاخليّة وبناء على ذلك طلب وزير التّربية نفتالي بينت من المدير العام للوزارة ايجاد حل لهذا المطلب كي يتمكّن الطلاب متحدّثي اللغة العربيّة الحصول على شهادة بجروت باللغة العربيّة كمبدأ أساسي يرتكز على المساواة التّامة الأمر الذي يوفّر على الطلاب أيضا تكاليف التّرجمة .في غياب قائمة الأسماء ومعطيات الطلاب باللغة العربيّة سيتم في المرحلة الأولى اصدار تصريح(كشف علامات ) باللغة العربيّة وفي المرحلة الثّانية يتم اصدار شهادات ولتحقيق هذا الهدف تمّ ترجمة جميع المصطلحات (أسماء الطلاب ، أسماء المدارس ، أسماء المواضيع ، أسماء النّماذج ، العلامات ومعطيات أخرى باللغة العربيّة ) وتمّ طباعة " كشف علامات باللغة العربيّة " كتجربة أولى لخرّيجي عام 2017 .ابتداء من هذا العام سيحصل الطلاب على شهادة بجروت باللغة العبريّة ومرفق معها كشف علامات رسمي باللغة العربيّة هذا الموضوع سيساعد الطلاب كثيرا ويوفّر عليهم تكاليف التّرجمة وكل ذلك بهدف توفير فرص متساوية للجميع .