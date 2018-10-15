تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحويل رجا اغبارية القيادي بحركة ابناء البلد للحبس المنزلي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قررت المحكمة اليوم الاثنين  الافراج عن رجا اغبارية من ام الفحم والقيادي في حركة ابناء البلد بعد اعتقاله على خلفية تهم التحريض على العنف عبر منشورات على الفيسبوك .

وقررت المحكمة الافراج عن اغبارية بشروط مقيدة، منها اعتقال منزلي ومنع استعمال انترنت .

وقالت المحكمة ان أحد الأسباب المركزية لمنع تمديد اعتقاله هي قدم المنشورات وعدم اعتقاله في حينه، وهو ما يؤكد عدم خطورته ويؤكد ما قاله طاقم الدفاع. 




كلمات متعلقة

تحويل, رجا, اغبارية, القيادي, بحركة, ابناء, البلد, للحبس, المنزلي,

تابعونــا

عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد 2018-12-26 | 22:35:32

في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...

القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته 2018-12-26 | 23:33:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...

تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار 2018-12-26 | 23:32:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا...

القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها 2018-12-26 | 20:00:13

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تم استدعاء الشرطة...

اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم 2018-12-26 | 20:50:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة...

اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه 2018-12-26 | 19:29:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة...

اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص 2018-12-26 | 17:23:30

خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين...

دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود 2018-12-26 | 15:55:17

قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه. وأفيد بأن...

لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة 2018-12-26 | 15:02:13

قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...

السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" 2018-12-26 | 14:21:24

عقدت نقابة المعلمين العامة - الهستدروت مساء امس الثلاثاء، لقاء عاجل لكافة مدراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مؤنس دبور لسعة هدف باكورة اهداف سجا ريد بول مهاجم فريق الناصرة مدينة ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة على حسين كف أبو قرية ام بطين حادث طرق النقب بعد 5 ايام زفافهالجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية هشام خوري عازف كمان منعه السفر ال عال طائرة دواعي أمنية تفتيش عنصرية اذلال اهانة خلاط باطون سيارة انقلاب حادث عسفيا دالية الكرمل الشارع الموصل اصابتان خطيرتان منشار كهربائي عرابة متوسطة وجهه مستشفى رمبام حيفا مدينة اسعاف ريم طبي طاقم طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةطعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو محاولة سرقة شاحنة اطلاق نار مصرع شاب عربي اصابة مفرق بيلو لخيش رحوفوتمشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com