تحويل, رجا, اغبارية, القيادي, بحركة, ابناء, البلد, للحبس, المنزلي,

قررت المحكمة اليوم الاثنين الافراج عن رجا اغبارية من ام الفحم والقيادي في حركة ابناء البلد بعد اعتقاله على خلفية تهم التحريض على العنف عبر منشورات على الفيسبوك .

وقررت المحكمة الافراج عن اغبارية بشروط مقيدة، منها اعتقال منزلي ومنع استعمال انترنت .وقالت المحكمة ان أحد الأسباب المركزية لمنع تمديد اعتقاله هي قدم المنشورات وعدم اعتقاله في حينه، وهو ما يؤكد عدم خطورته ويؤكد ما قاله طاقم الدفاع.