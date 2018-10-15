تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |  2018-12-31 08:34:35 غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم |  2018-12-31 08:33:29 تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" |  2018-12-31 08:32:23 آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا |  2018-12-31 08:29:02 الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة |  2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تجميد ترحيل الطالبة لارا القاسم إلى أمريكا حتى الأربعاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 جمدت المحكمة  العليا ترحيل الطالبة الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية لارا القاسم، حتى النظر في طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمته بشأن قرار منعها من دخول أراضي48.



وكانت اسرائيل منعت الطالبة القاسم من دخول أراضي48، للدراسة في الجامعة العبرية، بزعم نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي اس"، إلا أن القاسم استئنفت على القرار لدى محكمة الاحتلال العليا.

وافيد ان  المحكمة ستنظر في الالتماس، يوم الأربعاء، وأمرت المحكمة  والجامعة العبرية، التي انضمت إلى طلب الإذن بالاستئناف، بتقديم ردهما على القرار حتى 24 ساعة قبل الجلسة.

وتظاهر أمس، طلبة ومحاضرون في الجامعة العبرية، احتجاجاً على منع دخول القاسم أراضي 48 للدراسة الجامعية.




كلمات متعلقة

تجميد, ترحيل, الطالبة, لارا, القاسم, إلى, أمريكا, حتى, الأربعاء,

تابعونــا

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار 2018-12-31 | 10:22:33

كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي...

مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة 2018-12-31 | 09:48:16

من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر...

الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة 2018-12-31 | 08:29:02

قررت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد وللسنة الثانية تبنى اطلاق الالعاب النارية في...

اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة 2018-12-31 | 06:23:48

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل 2018-12-30 | 22:43:10

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى...

اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة 2018-12-30 | 22:41:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء...

حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم 2018-12-30 | 20:33:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2018-12-30 | 20:28:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات...

اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي 2018-12-30 | 19:29:20

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيرالمدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها دهس شرطي الناصرة المنطقة الصناعية فرار هرب سيارة اصابات خطيرة متلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال سوسيدادبرشلونةالدوري الاسبانيمشاهدة ريال سوسيداد مباشر مشاهدة برشلونة مباشرم"هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لتأهل تاريخي والاطاحة بفولفسبورجامطار الخير شوارع تغمر فياضانات غرق سيارات مياه سيول الناصرة اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة القدس الاقصى مواجهات الناصرة قنابل غاز اعتقالات اصابات حجارة قنابل غاز اصابة شرطي في قرية دير حنا جراء سقوطه نقله للمستشفى مصرع نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع قرب حيفا شاب مدينة اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com