تجميد, ترحيل, الطالبة, لارا, القاسم, إلى, أمريكا, حتى, الأربعاء,

جمدت المحكمة العليا ترحيل الطالبة الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية لارا القاسم، حتى النظر في طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمته بشأن قرار منعها من دخول أراضي48.

وكانت اسرائيل منعت الطالبة القاسم من دخول أراضي48، للدراسة في الجامعة العبرية، بزعم نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي اس"، إلا أن القاسم استئنفت على القرار لدى محكمة الاحتلال العليا.وافيد ان المحكمة ستنظر في الالتماس، يوم الأربعاء، وأمرت المحكمة والجامعة العبرية، التي انضمت إلى طلب الإذن بالاستئناف، بتقديم ردهما على القرار حتى 24 ساعة قبل الجلسة.وتظاهر أمس، طلبة ومحاضرون في الجامعة العبرية، احتجاجاً على منع دخول القاسم أراضي 48 للدراسة الجامعية.