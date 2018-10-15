تلغرام, يتغلب, على, عطل, أوقف, عمله, حول, العالم!,

أكد القائمون على تطبيق تلغرام أنهم عالجوا الخلل البرمجي الذي أدى إلى توقف عمل التطبيق في بعض مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وجاء في بيان صادر عن شركة تلغرام مؤخرا: "نؤكد لمستخدمينا في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا أننا عالجنا المشكلة التي أدت إلى توقف عمل التطبيق لديهم مؤخرا، من المحتمل أن يلاحظ بعض مستخدمي المجموعات أو القنوات الكبيرة في التطبيق بعض المشاكل الآنية، لكنها ستختفي قريبا أيضا.. نشكر المستخدمين على صبرهم، ونعتذر عن الإزعاج".تأتي التصريحات من الشركة بعد أن أكد مستخدمون في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن تطبيق تلغرام توقف عن العمل لديهم في 14 أكتوبر الجاري، الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.وليست هذه المشكلة الوحيدة التي عانى منها تلغرام مؤخرا، فمنذ مدة، أكد القائمون على التطبيق أنهم عالجوا ثغرة برمجية فيه كان الهاكرز يستغلونها لسرقة بيانات المستخدمين.