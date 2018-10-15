وفاة, الفنان, المصري, أحمد, عبد, الوارث,

توفي الفنان المصري القدير أحمد عبد الوارث، صباح اليوم داخل مستشفى وادي النيل بمنطقة حدائق القبة، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إن الفنان أحمد عبد الوارث رحل عن عالمنا صباح اليوم، وسوف يتم تحديد موعد العزاء عقب الانتهاء من إجراءات الدفن.رحل الفنان أحمد عبد الوارث عن عمر ناهز 71 عاما، إذ إنه من مواليد 18 أكتوبر 1947.يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الوارث مسلسل "أرض جو" الذي عرض في رمضان 2017.