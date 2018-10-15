نيمار, كلمة, السر, في, تحقيق, رغبة, مودريتش,

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يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال "الميركاتو الشتوي" بلاعب قوي،...
حجز برشلونة حامل اللقب مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما...
بعد سنوات من الإشاعات، ومئات التقارير والتكهنات بشأن سبب إبعاده عن تشلسي، خرج...
بات لاعب ريال مدريد السابق، الخيار الأول لبرشلونة، الذي يدرس إمكانية التعاقد مع...
يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مزاولة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، آخرها...
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان الإيطالي وافق على إعارة نجمه الأرجنتيني...
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لفريقه يوفنتوس في نهائي كأس...
قررت مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي الأميركية تكريم أسطورة الملاكمة العالمية محمد...
توج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عقب فوزه على ميلان (1-0)، في ملعب...
بعد أن أصبحا زميلين في فريق واحد، كشف أسطورة يوفنتوس الإيطالي المدافع المخضرم...