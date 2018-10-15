نيمار, كلمة, السر, في, تحقيق, رغبة, مودريتش,

وضع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، شرطا وحيدا من أجل السماح للكرواتي لوكا مودريتش ونجم الملكي بمغادرة الفريق، وتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي.

وذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن بيريز، ربما سيعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الميرنجي إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.وأضاف أن مغادرة الدولي الكرواتي من ريال مدريد، تتوقف على نجاح الملكي في الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.وأوضح الموقع، بناءً على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن النيراتزوري سيحاول مجددا الظفر بخدمات مودريتش (33 عاما) في الميركاتو الشتوي، مضيفا بأنه كان قريبا جدا من حسم الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت رغبة مودريتش بالانتقال إلى إنتر ميلانو من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي، الذي شد إليه الأنظار أخيرا بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس.وتابع الموقع، بأن ريال مدريد لا يزال متمسكا بإمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو زميله الفرنسي في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، مضيفا بأن بيريز يريد ضم نجم كبير من حجم كريستيانو رونالدو، من أجل العودة بالفريق إلى سكة الانتصارات.في المقابل، لن تكون مهمة الميرنجي سهلة في الحصول على خدمات نيمار أو مبابي، لا سيما وأن باريس سان جيرمان يُعول كثيرا على تألق النجمين للتتويج بدوري أبطال أوروبا، التي يضعها النادي الباريسي نُصب عينيه منذ عدة سنوات.يُشار إلى أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي صيف 2020، فيما تبلغ قيمته المالية حوالي 25 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.