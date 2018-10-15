تمديد, اعتقال, امرأة, (32, عاما), من, المثلث, بشبهة, ابتزاز, رجل, بمئات, الاف, الشواقل, على, خلفية, معرفة, سابقة, بينهما,

مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الاثنين فترة اعتقال امرأة (36عاما) من منطقة المثلث بشبهة ابتزاز رجل (53عاما) من المثلث عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ، على خلفية معرفة قديمة بينهما والحصول على مبلغ من المال قدر بمئات الاف الشواقل منه .

وتم تمديد اعتقال المشتبه بها ليوم واحد لاستكمال التحقيق معها .واشارت الشرطة انها اعتقلت المشتبه بها خلال توجهها لاستلام مبلغ من المشتكي وتم تفتيش بيتها حيث عثر على مبالغ من المال قدرت ب 27 ألف دولار و 40 ألف شيكل نقدي .