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تمديد اعتقال امرأة (32 عاما) من المثلث بشبهة ابتزاز رجل بمئات الاف الشواقل على خلفية معرفة سابقة بينهما



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الاثنين فترة  اعتقال امرأة (36عاما) من منطقة المثلث بشبهة ابتزاز رجل (53عاما) من المثلث عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي ، على خلفية معرفة قديمة بينهما والحصول على مبلغ من المال قدر بمئات الاف الشواقل منه .



وتم تمديد اعتقال المشتبه بها ليوم واحد لاستكمال التحقيق معها .


واشارت الشرطة انها اعتقلت  المشتبه بها خلال توجهها لاستلام مبلغ من المشتكي وتم تفتيش بيتها حيث عثر على مبالغ من المال قدرت ب 27 ألف دولار و 40 ألف شيكل نقدي .




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