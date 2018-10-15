مصرع, الشاب, محمد, نضال, برغوث, من, بيت, لحم, بحادث, عمل, قرب, القدس,

وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي الشاب محمد نضال برغوث من بيت لحم مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش قرب القدس .

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