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مصرع الشاب محمد نضال برغوث من بيت لحم بحادث عمل قرب القدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمد نضال برغوث من بيت لحم مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش قرب القدس .



وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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