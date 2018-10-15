اليكم, فوائد, صعود, الدرج, على, صحة, الانسان,

أشار معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي إلى أن النشاط البدني يعتبر من الأمور الهامة جدًّا لتقوية العظام، والحماية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

وأوضح المعهد الألماني أنه من الأفضل ممارسة الرياضات، التي يحمل فيها الشخص وزن جسمه مثل صعود الدرج والجري والمشي وتمارين القوة، وذلك على العكس من رياضات الأخرى مثل السباحة وركوب الدراجات، والتي تزيد من قوة التحمل.ونصح المعهد الألماني بالتدريب ثلاث مرات لمدة 45 دقيقة في الأسبوع، وبالنسبة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام، والذين تعرضوا لكسور سابقة فإنه يتعين عليهم طلب المشورة الطبية لاختيار التمرين المناسب.