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ليفربول يتلقى ضربة ثانية بعد إصابة صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة بعد إصابة نجمه المصري محمد صلاح في المباراة الأخيرة أمام إي سواتيني، "سوازيلاند" سابقا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



وتعرض المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام ألمانيا ليلحق بالنجم المصري.


ولا يزال فان ديك (27 عاما) يشعر بتأثير إصابة في أحد الضلوع، والتي عانى منها أثناء مواجهة ليفربول لساوثهمبتون الشهر الماضي.


وذكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان، الأحد، أنه قرر أن يلعب فان ديك أمام ألمانيا فقط.


وافتتح فان ديك التسجيل للفريق الهولندي، السبت، قبل أن يكمل ممفيس ديباي وجورجينيو فاينالدوم الثلاثية، ليحقق الفريق انتصارا معنويا على ألمانيا.


ويعود فان ديك إلى ليفربول مرة أخرى من أجل تلقي العلاج، قبل مواجهة هيديرسفيلد بالدوري الإنجليزي، بعد أن سبقه صلاح من أجل التعافي من الإصابة العضلية التي لحقت به.




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