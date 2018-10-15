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تعديل كبير على خاصية حذف الرسائل في واتساب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت تقارير إعلامية إن القائمين على تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري يخططون لإجراء تعديل على خاصية "حذف الرسالة" من أجل "تحسين تجربة المستخدمين"، على حد قول الشركة.



ووفق ما ذكر موقع "غادجيتس ناو"، فإن الشركة ستطلق تحديثا يمنع المستخدم من حذف الرسالة، في حال لم يقم بذلك خلال مدة زمنية معينة.


وأضاف "إذا لم يتلق مستلم الرسالة طلب الحذف خلال 13 ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، فلن يكون بمقدروه حذف الرسالة فيما بعد حتى لو نقر على خاصية حذف للجميع". 


ماذا يعني هذا؟


تعني إذا قمت بحذف رسالة "للجميع"، ولم يقم المستخدم بحذفها في غضون 13 ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، فلن يكون قادرا على حذفها بعد ذلك. 


وتهدف الخطوة إلى حماية المستخدمين، الذين يقومون بإلغاء رسالة مرسلة قبل أسابيع أو أشهر أو سنوات.


وكان واتساب قد أطلق خدمة سحب الرسائل المرسلة في أواخر عام 2017، حيث كانت الفترة التي يسمح فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة. قبل أن يغير التطبيق مدة حذف الرسالة إلى 4096 ثانية (أي 68 دقيقة: ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية).




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