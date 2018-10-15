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تقديم تصريح مدعي بحق شاب من ام الفحم بشبهة قتل محمد حماد محاميد طعنا بسكين



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قدمت صباح هذا اليوم، النيابة العامة لواء حيفا، تصريح مدعٍ لمحكمة الصلح في الخضيرة عن نيتها بتقديم لائحة ضد معتصم محاجنة، بتهمة قتل المرحوم محمد محاميد يوم 16.9.2018* .


وفقا الشكوك ، في نفس التاريخ ، وصل المرحوم وصديقه إلى مدرسة في المدينة وطلبوا البقاء هناك.

 حارس المدرسة إعترض على مكوثهما في المكان، وطالبهما بمغادرة المكان. وبعد  نقاش بينهما، وصل إبن الحارس الى المكان واندلعت مشاداة كلامية مع المرحوم وصديقه.

ويشتبه انه خلال الحادثة، قام المشتبه  معتصم محاجنه (23 عام من سكان المدينة)، سحب سكين وطعن المرحوم فأرداه قتيًلا.


الشرطة شرعت بالتحقيق على الفور في القضية،  وإلقيت مسؤولية التحقيق على  وحدة مكافحة الجريمة في مديرية منشيه في لواء الساحل.


نجح محققو الشرطة ، بعد عمل مكثف ومركز، إستخدموا به، كافة الوسائل والتقنيات المتقدمة، في جمع الأدلة ضد المشتبه.هذا ورافقت النيابة العامة في حيفا ، التحقيق عن كثب. حتى تم صباح هذا اليوم تقديم تصريح مدعٍ لمحكمة الصلح في الخضيرة ضد المشتبه.


*ستواصل شرطة إسرائيل عملها، بإصرار وعزيمة، وعلى مدار الساعة،  مستخدمة كافة وحداتها والوسائل المتوفرة لديها، بهدف الحد من العنف والجرم الخطير، بشكل عام، وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، وبهدف رصد المجرمين وإحالتهم الى العدالة*


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