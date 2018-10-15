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صور - فتح معبر القنيطرة في الجولان بعد اغلاق دام 4 سنوات



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باشرت وحدات من الجيش السوري الانتشار داخل مدينة القنيطرة المحررة بعد القضاء على التواجد الإرهابي فيها وإخضاعها لسيطرة الدولة السورية، ورفعت العلم الوطني السوري عند المعبر على الحدود السورية مع الجولان المحتل.


وافادت وكالة سبوتنيك أن وحدات الجيش السوري انتشرت في دوار العلم وجميع أحياء وشوارع مدينة القنيطرة المحررة، في حين بدأت وحدات الهندسة تمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها الفصائل المسلحة في المدينة قبل عقد اتفاق التسوية الذي قضى بخروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب شمالي سوريا وسيطرة الجيش السوري على المنطقة.

كما اعلن الجيش الاسرائيلي  فتح معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل، صباح الاثنين، بعد اغلاق دام 4 سنوات.

وجاء ذلك بالتزامن مع اعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا المغلق منذ 3 سنوات، والذي تم بموجب تفاهمات تم التوصل إليها مؤخرا بين إسرائيل والأمم المتحدة وأمريكا، لاستئناف عمل المعبر انطلاقا من الالتزام لمهمة قوات الأمم المتحدة والسعي نحو الاستقرار في المنطقة، بحسب مزاعم جيش الاحتلال.




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