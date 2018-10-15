وفاة, والد, الفنان, اللبناني, فارس, كرم,

توفي الأحد 14 من شهر أكتوبر، والد الفنان اللبناني فارس كرم بعد صراع مع المرض، وتلقى الفنان التعازي من قبل كل محبيه.

الإعلامي نيشان نعى والد فارس كرم عبر صفحته الشخصية وكتب: «أبو فارس كرم في ذمّة الله.. فارس الأخ والصديق الغالي.. الله يصبّرك ويرحمو ويطوّل بعمر ستّ الحبايب».كما نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور نعى والد فارس كرم، وكتبت: «صديقي الغالي وأخويا فارس كرم قلبي عندك الله يصبركم على فراق الغالي».وأكملت أسما وكتبت:« قابلته معك مره واحدة بمكتب ابوفواز وكان قمة فالرقي والحنية والهدوء ولن أنسى حديثك عنه وقصصك مع والدك المليئة بالفرحة والضحك والحنية.. الله يلهمك الصبر حبيبي فارس.. تعازي لكل أسرتك ومحبيك».كما تلقى الفنان اللبناني التعازي من قبل جمهوره الذي تمنى له الصبر والسلوان في وفاة والده.