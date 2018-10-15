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دراسة: الملابس الصوفية تساعدك في الحصول على نوم أفضل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت دراسة أجريت مؤخرًا في جامعة سيدني، أن ارتداء ملابس نوم مصنوعة من الصوف يتيح لنا الفرصة للنوم لفترة أطول.



وقال رئيس فريق البحث بول سوان "ينظم الصوف درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، وهذا يؤدي إلى الحصول على ما يعرف بمنطقة الراحة الحرارية".


وأشار البحث إلى أن الأشخاص الذين يرتدون ملابس نوم مصنوعة من الصوف، وخاصة في الطقس البارد، ينامون بشكل أسرع، ولفترة أطول، ويكون نومهم عميقا ومريحا.


ودرس الباحثون مجموعتين من الأشخاص، المجموعة الأولى تتألف من 17 طالبًا ارتدوا ألبسة مصنوعة من الصوف أثناء النوم.


أما المجموعة الثانية شملت 36 بالغا ً تتراوح أعمارهم بين 50 – 70 عاما ً، ارتدوا ألبسة نوم مصنوعة من البوليستر والقطن.


وبعد قياس معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجلد والرطوبة، وأنماط موجات الدماغ لدى هؤلاء الأشخاص، تبين أن الأشخاص الذين ارتدوا ألبسة نوم صوفية، ازدادت فترة نومهم بمعدل سبع دقائق، وغطوا في نوم عميق بعد 11 دقيقة من لجوئهم إلى الفراش، مقارنة مع 15 دقيقة للأشخاص الذين ارتدوا ملابس نوم قطنية.




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