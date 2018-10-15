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مرشح الرئاسة احمد نصار : السلم الاهلي في عرابة من اولوياتنا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




عقدت قائمة أبناء البطوف ومرشحها للرئاسه في عرابة الدكتور أحمد نصار أجتماعا  انتخابيا ثالثا في حي الجلمه .

حضر الاجتماع جمهور غفير من المؤيدين والداعمين للقائمة ومرشحها للرئاسه..

تحدث خلال الاجتماع المرشح الثاني في قائمة أبناء البطوف المحامي بلال نعامنه وكانت للمحامي محمد نعامنه ابو اسماعيل كلمة شدد من خلالها على أهمية التغيير وضروره تحقيقه في البلد.

الكلمه الثالثه كانت لمرشح الرئاسه احمد نصار حيث ركز على تحقيق النصر في الانتخابات وتحدث عن المشاريع التي سيقوم بتنفيذها وعلى رأسها الرياضه والتعلييم وقسائم البناء للأزواج الشابه حيث اكد ان :" السلم الاهلي في عرابة من اولوياتنا" .




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