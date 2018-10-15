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بعد 5 أشهر من زواجهما.. ميغان ماركل تعلن أنها حامل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن قصر كنزنجتون، الاثنين، أن ميغان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حبلى.



وقال القصر في بيان: "يسعد سمو دوق ودوقة ساسكس الإعلان عن انتظارهما مولودا خلال ربيع 2019".


وجاء إعلان حمل ماركل بعد وصولها برفقة هاري إلى أستراليا في أول جولة رسمية خارجية يقومان بهما منذ زواجهما في مايو الماضي.


وهذه هي الجولة الثانية في أستراليا، التي يقوم بها الجيل الأصغر في العائلة المالكة بعد الزيارة التي قام بها الأمير وليام وزوجته كيت وابنهما الأكبر جورج في 2014.


ومن المقرر أن يركب دوق ودوقة ساسكس عبارة من ميناء سيدني تمر بدار الأوبرا، الثلاثاء، بالإضافة إلى مشاهدة رقصة تؤديها فرقة معاصرة للسكان الأصليين كما سيشاهدان حيوان الكوالا في حديقة حيوان تارونغا، وسيلتقي الزوجان بمزارعين تضرروا من الجفاف الشديد، الأربعاء.


وتتزامن زيارة هاري وميغان مع دورة ألعاب "إنفكتوس" لمصابي الجيش في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر، ودورة الألعاب التي أسسها الأمير هاري هي حدث سنوي يشبه دور ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما سيزور الزوجان نيوزيلندا وجزر تونجا وفيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادي خلال الجولة.




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