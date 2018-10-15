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شاب من جلجولية يقتحم محلا في قلنسوة ويطلق النار
2018-10-15 11:11:20
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شاب من جلجولية يقتحم محلا في قلنسوة ويطلق النار
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