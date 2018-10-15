فيديو - شاب من جلجولية يقتحم محلا في قلنسوة ويطلق النار

قدمت النيابة العامة مؤخرا لائحة اتهام بحق شاب (23عاما) من جلجولية بتهمة اطلاق نار وحيازة سلاح .

وكانت الشرطة اعتقلت المشتبه به اقتحم محلا (كيوسك) في قلنسوة فيه زبائن ، يوم 27.9.2018 وهو ملثم ومسلح .وأقدم على اطلاق 9 رصاصات من سلاح رشاش على شاب داخل المحل وفر هاربا .وكان الشاب المستهدف نجح بالفرار من امام المتهم الى داخل المحل .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم تقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف المتهم حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.*وفق لائحة الإتهام، وصل المتهم، فجر يوم 27.9.18 ، إلى محل تجاري في قلنسوة، وهو يرتدي قناع على وجهه وقفازات على يديه. ومن ثم دخل المتهم، الى المحل وبدأ بإطلاق النار من سلاح رشاش مخرطش بمشط ذخيرة ل 9 حبات، نحو مواطن يبلغ من العمر 23 عام، الذي رأوه وهرب الى داخل المحل.إثر إطلاق النار على يد المتهم، تحطم زجاج ثلاجتين في مسار هروب المواطن.بعد ذلك بوقت قصير، رصدت الشرطة المتهم أثناء القيادة بشكل متهور على الطريق بالقرب من المحل التجاري وقاموا بمطاردتة حتى تم إلقاء القبض عليه في نهاية المطاردة وتم ضبط جميع ما إرتدى خلال إطلاق النار داخل السيارة.هذا وكشف التحقيق أن المتهم وصل مع شخص آخر إلى المحل التجاري، مستقلين سيارة مرفقة لها لوحات تشخيص مزورة بهدف عرقلة عمل الشرطة ورصد المتهم.قدمت النيابة العامة، يوم الخميس الفائت، لائحة اتهام ضد المتهم، تنسب له جرائم مثل التسبب بإصابة خطيرة بشكل متعمد، حيازة أسلحة وذخيرة بشكل غير غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت النيابة طلب للمحكمة لتمديد توقيف المتهم حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.*ستواصل شرطة إسرائيل عملها، بشكل عازم وحازم، على مدار الساعة، مستخدمة كافة وحداتها والوسائل المتوفرة لديها، بهدف الحد من العنف وظاهرة الأسلحة غير القانونية، بشكل عام، وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، وبهدف رصد المجرمين وإحالتهم الى العدالة*