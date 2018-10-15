تامر, حسني, واخر, تطورات, وضعه, الصحي…, ولهذا, السبب, سافر, !!,

كشف منظم الحفلات وليد منصور عن سر سفر المطرب تامر حسني إلى أمريكا سريعاً رغم نصيحة الأطباء في مصر بضرورة الخلود إلى الراحة لمدة شهر كامل، مؤكداً أن تامر سافر ليكون بجوار زوجته بسمة بوسيل التي تنتظر مولودها الثالث، علماً أن بسمة نفت حملها منذ أسبوعين واعتبرته شائعة “لا أساس لها من الصحة”.

وليد أكد في مداخلة هاتفية مع برنامج “صح النوم” أن التشخيص الدقيق لحالة تامر حسني هو التهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية مع ارتجاع في المريء، ونفى ما تردد عن إصابة المطرب بأزمة قلبية، وأضاف:” تامر سافر إلي أمريكا لمدة 3 أسابيع وسيخضع لفحص طبي هناك، ولكنه بالأساس سيتواجد برفقة زوجته بسمة بوسيل التي ستضع حملها هناك”أشار وليد إلى أن الفريق الطبي في مصر طلب من تامر حسني الامتناع عن الكلام نهائياً واستخدام الورقة والقلم للتخاطب مع أسرته، وحذره من الغناء بنفس المعدل لاحقاً حتى لا يتأثر صوته.يذكر أن المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل نفت الأنباء التي انتشرت حول حملها في طفل ثالث من المطرب المصري تامر حسني، وأنها بصدد السفر إلي أمريكا لولادة طفلها هناك، مؤكدة أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة.وأبدت بسمة دهشتها من تداول أنباء تؤكد أنها حامل في مولود ذكر في الشهر الثامن وأنها اتفقت مع تامر على إطلاق اسم أحمد عليه، وأنها ستسافر قريباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوضع طفلها الثالث هناك، وقالت تعليقاً على استفسار من إحدى المتابعات لحسابها بموقع إنستقرام: “كل هذه الأخبار غير صحيحة”!!