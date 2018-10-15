تأجيل, محاكمة, شيخ, العراقيب, صياح, الطوري, حتى, 23, الشهر,

أرجأت المحكمة ، اليوم الاثنين، دخول الشيخ صياح الطوري إلى السجن حتّى 23 من الشهر الحالي، وسمحت بتقديم استئناف على قرار سجنه، وذلك بعد أن رُفِض الاستئناف في موعد سابق.

وفي السياق، خصّصت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعَها الذي يُعقد بشكل دوري، حولَ قرار سجن الشيخ الطوري لمدة 10 أشهر، والذي كان من المُقرَّر أن يخرج إلى حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المُقبل.وزارت اللجنة الطوري في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير، وعقدت اجتماعها وناقشت آليات تصعيد النضال الجماهيري ضد سياسة التهجير في القرية، والنقب بشكل عام.