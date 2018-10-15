تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-10 15:27:48 إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة |  2019-01-10 14:17:20 المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام |  2019-01-10 13:46:50 احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين |  2019-01-10 13:40:33 متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال |  2019-01-10 13:30:21 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 13:26:37 فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا |  2019-01-10 12:51:34 إشارات غامضة متكررة من الفضاء |  2019-01-10 12:49:51 منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ |  2019-01-10 12:26:53 كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار |  2019-01-10 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 |  2019-01-10 12:05:30 لئومي يعرض "لئومي واحد للزبون" |  2019-01-10 12:01:23 صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة |  2019-01-10 11:57:59 فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين |  2019-01-10 11:36:58 نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء |  2019-01-10 11:15:59 هاكرز يهددون بتسريب بيانات مثيرة عن هجمات 11 سبتمبر |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تأجيل محاكمة شيخ العراقيب صياح الطوري حتى 23 الشهر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أرجأت المحكمة ، اليوم الاثنين، دخول الشيخ صياح الطوري إلى السجن حتّى 23 من الشهر الحالي، وسمحت بتقديم استئناف على قرار سجنه، وذلك بعد أن رُفِض الاستئناف في موعد سابق.



وفي السياق، خصّصت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعَها الذي يُعقد بشكل دوري، حولَ قرار سجن الشيخ الطوري لمدة 10 أشهر، والذي كان من المُقرَّر أن يخرج إلى حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المُقبل.


وزارت اللجنة الطوري في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير، وعقدت اجتماعها وناقشت آليات تصعيد النضال الجماهيري ضد سياسة التهجير في القرية، والنقب بشكل عام.




كلمات متعلقة

تأجيل, محاكمة, شيخ, العراقيب, صياح, الطوري, حتى, 23, الشهر,

تابعونــا

المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام المحامي باسل فلاح :موكلي محمد بريء ولم يقتل يارا ايوب والشرطة تخفي معلومات من لائحة الاتهام 2019-01-10 | 14:17:20

قال المحامي باسل فلاح والذي ترافع عن الشاب محمد ابو زينب المتهم بقتل يارا أيوب...

ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع ادارة موقع جبل الشيخ - غدا الجمعة سيتم فتح المنتجع 2019-01-10 | 14:15:45

اعلنت ادارة موقع جبل الشيخ اليوم الخميس ان المنتجع سيكون يوم غد مفتوح امام الزوار...

احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين احمد ابو زينب شقيق المتهم بقتل يارا ايوب :محمد بريء ولم يقتل وسنثبت ذلك لو بعد عشرات السنين 2019-01-10 | 13:46:50

في حديث للصنارة نت مع احمد ابو زينب شقيق محمد من قرية الجش المتهم بقتل يارا ايوب...

متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال متهمان بقتل يارا ايوب من الجش- ذبحاها سوية وطعناها بعدة أماكن في جسمها داخل المخبز على خلفية مال 2019-01-10 | 13:40:33

قدمت النيابة العامة لواء الشمال للمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس لائحة...

فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا فيديو - تصوير جوي لتدفق المياه لتصب في بحيرة طبريا 2019-01-10 | 13:26:37

ارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا بـ 25 سنتمترًا منذ مطلع الأسبوع الحالي وبـ 47 سنتمترًا...

كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار كفرقرع - اصابة متوسطة لسائق سيارة اجرة تعرض لاطلاق نار 2019-01-10 | 12:26:53

اصيب سائق سيارة اجرة بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار على مدخل بلدة كفرقرع اليوم...

صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة صباح الأحد - إنقطاع بتزويد المياه في عدة احياء بالناصرة 2019-01-10 | 12:01:23

عمم اتحاد جبال الناصرة بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن: "انقطاع في تزويد المياه...

فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين فيديو وصور - استنفار في جبل الشيخ بعد تراكم كمية كبيرة من الثلوج واستعدادات لفتح المنتجع واستقبال الزائرين 2019-01-10 | 11:57:59

في منتجع جبل الشيخ تجري الاستعدادات اليوم الخميس على قدم وساق لاعادة فتح المنتجع...

نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء نتانيا - مصرع عامل من طوالكرم سقط من ارتفاع بورشة بناء 2019-01-10 | 11:36:58

لقي عامل من طوالكرم يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه اليوم الخميس اثر سقوطه من ارتفاع في...

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم 2019-01-10 | 10:47:25

من المتوقع أن يصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصري، الخميس، إلى قطاع غزة، عبر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصحابالقامةعاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني سلاح الصفافرة اعتقال شاب الناصرة حي تفتيش بيت كارل جوستاف بندقية حرق الغرفة الداخلية مقام حسام الدين ابو الهيجاء قرية كوكب ابو الشرطة تحققاعتقال اداري 30 يوما شاب نصراوي فيسبوك التهديد بتنفيذ عملية ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة اصابة امرأة سقطت سقوط حفرة صرف صحي مجاري تخليص متوسطة وحدات انقاذ الشمال لواء الثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدراانتشار مكثف شرطة شفاعمرو مقتل ميرفت زيدان أبو جليل طعنا علامات عنف تشريح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com