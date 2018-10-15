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قوات عسكرية تقتحم الخان الاحمر بـ 3 جرافات واستنفار الاهالي



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قال مواطنون من سكان الخان الاحمر قرب القدس صباح اليوم الاثنين ان قوات من الجيش اعتدت بشكل عنيف صباح اليوم على المتواجدين في تجمع الخان الاحمر عقب اقتحامه


وقال رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف لوطن ان قوات الاحتلال اقتحمت تجمع الخان الاحمر صباح اليوم ترافقها 3 جرافات عسكرية.

واضاف عساف ان اهالي التجمع وعناصر المقاومة الشعبية يحتشدون في الخان الاحمر للتصدي للوات .

واعتقلت قوات الجيش  احد الشبان الذين تصدوا للجرافات .




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