تواصل, مشروع, منصات, البايس, هذا, الشهر, أيضا,

يتواصل مشروع منصات البايس هذا الشهر أيضا مع مجموعة عروض لأفضل الفنانين المحليين بأنحاء البلاد.

تألقت بالأمس الفنانة فيوليت سلامة في طمرةفي إطار منصات البايس أمام مئات من الحضور المتحمس.. نذكركم أن العروض مجانية أو بسعر رمزي فقطتتواصل عروض منصات البايس حتى نهاية شهر 12 وأنتم مدعوون للحضور والاستمتاع بأفضل العروض لحوالي 90 نجما ونجمةأدخلوا موقع البايس واطلعوا على قائمة العروض القادمة >>https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_shows_list_2018.aspx