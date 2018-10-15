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فيديو - مصرع عامل من ام الفحم بحادث عمل في منطقة الشارون
2018-10-15 09:51:57
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مصرع عامل من ام الفحم بحادث عمل في منطقة الشارون
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