مصرع, نعمان, خليل, دعدوش, (56, عاما), من, ام, الفحم, بعد, ان, دهسه, تراكتور, في, ورشة, بناء, بايفن, يهودا,

لقي نعمان خليل دعدوش (56 عاما) من ام الفحم مصرعه صباح اليوم الاثنين جراء تعرضه لحادث دهس من قبل تراكتور خلال عمله في ورشة بناء بمدينة ايفن يهودا في منطقة الشارون .

الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث أقر وفاة العامل متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.من جهته قال وسيم بدر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ عن إصابة شخص جراء حادث طرق لجرار زراعي- تراكتور في مدينة ايفين يهودا.طواقم طبية أعلنت في المكان عن وفاة السائق البالغ 56 عام من سكان مدينة أم الفحم.الشرطة تفحص ملابسات الحادث.