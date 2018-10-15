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البسيخومتري مجانا للجميع عبر شبكة الإنترنت اعتبارا من بداية العام 2019



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في إطار الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي 2018/2019, قدمت وزيرة المساواة الاجتماعية صباح يوم (الأحد)، الى رئيس الوزراء والوزراء "الحرم الجامعي" ، المنصة القومية للدراسات الإلكترونية التي يقودها المقر القومي تحت إسم إسرائيل الرقمية التابع لوزارة المساواة الاجتماعية.
 
الحرم الجامعي عبارة عن منصة تعليمية رقمية مجانية تمكن الطلاب من الدراسة في أي مكان وفي أي وقت وتضع إسرائيل في مقدمة الدول المتقدمة. يتضمن الحرم الجامعي 275 دورة عبر الإنترنت، أكاديمية ومهنية، في نموذج تعليمي تفاعلي إلى جانب محاضرات مصورة بالفيديو على VOD وتجربة تعليمية تعاونية ومبتكرة.
ويتم تدريس هذه الدورات من قبل كبار الأكاديميين والمحاضرين في إسرائيل.
 
يتضمن برنامج الوزيرة ݘيلا ݘمليئيل ثورتين:
 
دورة تحضيرية مجانية للامتحان البسيخومتري لجميع مواطني إسرائيل في يناير 2019 ولقب أكاديمي عبر الإنترنت في علوم الكمبيوتر سيتم إدراجها في عام 2020.
 
وكنتيجة لثورة التعليم الرقمي للوزيرة ݘمليئيل , فإن إمتحان البسيخومتري في يناير 2019 هو آخر مرة يطلب فيها من المتقدمين للتعليم دفع آلاف الشواقل لدورات تمهيدية لامتحان البسيخومتري. في شهر يناير، سيتم إطلاق دورة تحضيرية عبر الإنترنت وسوف يتم تقديمها مجانًا لجميع المواطنين في إسرائيل. هذه أخبار دراماتيكية ستوفر على المواطنين الإسرائيليين أكثر من 650 مليون شيكل خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وبمعدل 8000 شيكل لكل طالب يدرس دورة تحضيرية لامتحان البسيخومتري.
 
 
 
في كل عام، يقوم 70,000 طالب بإجراء امتحانات البسيخومتري، ومعظمهم يخضعون لدورات تحضيرية بتكلفة إجمالية تبلغ 300,000,000 شيكل في السنة. وستوفر الدورة التحضيرية عبر الإنترنت فرصة متساوية لجميع المواطنين في إسرائيل في المناطق النائية والمركز للتنافس للحصول على مكان في المقاعد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. تم تطوير الدورة بالتعاون مع مركز الامتحانات والتقييم، وهي الهيئة المسؤولة عن الامتحان البسيخومتري.
 
بالإضافة الى ذلك، ابتداء من العام الدراسي المقبل, 2020, سيتم تقديم اللقب الأول في علوم الحاسوب عبر الانترنت مجاناً - في إسرائيل، سيطلب من الطلاب الذين يرغبون في تجميع رصيد النقاط الأكاديمية تلبية الشروط الأكاديمية لكل دورة دراسية، وان يتم الدفع للمؤسسة الأكاديمية والحصول على اللقب الأول في علوم الحاسوب دون الحاجة إلى الحضور للحرم الجامعي. يتم تطوير الدورات من خلال اتحاد الجامعات بالتعاون مع صناعة التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)، بما في ذلك Google و IBM و Cyberia. هذه الدورات هي دورات رائدة على المستوى العالمي، بما في ذلك دورات الروبوت الذاتية، وأنظمة التوصية، والذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الملاحة، وإعادة تقييم المكان، وغير ذلك.
 
*وزيرة المساواة الاجتماعية ݘيلا ݘمليئيل تقول: "إنها ثورة حقيقية توفر وصولاً متساوياً إلى الاندماج في التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) والعلوم لجميع مواطني إسرائيل، من المناطق النائية ومن المركز، وتضع إسرائيل في مقدمة الدول المتقدمة ليس فقط في مجال الأمن والإنترنت، ولكن أيضاً في التعليم".
 
حاليا، يعمل الحرم الجامعي بنجاح، حيث يدرس أكثر من 59,000 شخص من 157 دولة، معظمهم من إسرائيل بالطبع، ولكن هناك طلاب من جميع أنحاء العالم وحتى من الدول العربية. حيث يضم "الحرم الجامعي", ما يقارب, 275 دورة في مجموعة مجالات متنوعة، منها 37 دورة دراسية أكاديمية.
 
سيتمكن الطلاب من الحصول على نقاط أكاديمية إذا قاموا بدفع الرسوم الدراسية للمؤسسة الأكاديمية مع استيفاء شروط الدورة. 




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