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وزارة التّربيةتنشر معطيات عن 5 وحدات رياضيّات



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وزارة التّربية نشرت معطيات عن الرياضيّات  وعن استثمار الوزارة بهذا الموضوع خاصّة بالأماكن البعيدة عن المركز . وفق المعطيات فانّ عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات في الصّيف الأخير ارتفع  1,965 طالبا  ووصل العدد الكلّي ل- 18,000 طالبا .
 
نسبة المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات في الدّولة وصلت ل- %14 وذلك في أعقاب البرامج الكثيرة التي قامت بها الوزارة حيث تمّ افتتاح 160 مجموعة جديدة ل- 5 وحدات  وهناك ارتفاع كبير بعدد المتقدّمين خاصّة في المناطق البعيدة عن المركز مثل بئر السّبع ، نتيفوت ، شفاعمرو  والقائمة طويلة .
 
الوزارة تسعى جاهدة لتقليص الفجوات  وستقوم بناء برنامج  من شأنه زيادة عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات  رياضيّات خاصّة في الضواحي :
بناء " بدلة شخصيّة " ل 14 سلطة محليّة .
 
200 منحه للطلاب الذين يدرسون لشهادة تدريس في الرياضيّات .

3,000 ساعة اضافيّة  لدعم التعلّم في مجموعات صغيرة .

سنة تحضيريّة 10,000 ساعة اثراء

250 معلّما جديدا.

450 رجال هايتك داعمين للتّدريس.

350 طالبا في الثّانوية " الديجيتالي" .

دروس خصوصيّة عبر الشّبكيّة .
 
وزارة التّربية منلتزمة التزاما كاملا اتّجاه أبنائها وملزمة بمنحهم الأدوات للنّجاح والاندماج في مؤسّسات المجتمع الاسرائيلي .




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