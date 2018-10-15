وزارة, التّربيةتنشر, معطيات, عن, 5, وحدات, رياضيّات,

وزارة التّربية نشرت معطيات عن الرياضيّات وعن استثمار الوزارة بهذا الموضوع خاصّة بالأماكن البعيدة عن المركز . وفق المعطيات فانّ عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات في الصّيف الأخير ارتفع 1,965 طالبا ووصل العدد الكلّي ل- 18,000 طالبا .نسبة المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات في الدّولة وصلت ل- %14 وذلك في أعقاب البرامج الكثيرة التي قامت بها الوزارة حيث تمّ افتتاح 160 مجموعة جديدة ل- 5 وحدات وهناك ارتفاع كبير بعدد المتقدّمين خاصّة في المناطق البعيدة عن المركز مثل بئر السّبع ، نتيفوت ، شفاعمرو والقائمة طويلة .الوزارة تسعى جاهدة لتقليص الفجوات وستقوم بناء برنامج من شأنه زيادة عدد المتقدّمين ل- 5 وحدات رياضيّات خاصّة في الضواحي :بناء " بدلة شخصيّة " ل 14 سلطة محليّة .200 منحه للطلاب الذين يدرسون لشهادة تدريس في الرياضيّات .3,000 ساعة اضافيّة لدعم التعلّم في مجموعات صغيرة .سنة تحضيريّة 10,000 ساعة اثراء250 معلّما جديدا.450 رجال هايتك داعمين للتّدريس.350 طالبا في الثّانوية " الديجيتالي" .دروس خصوصيّة عبر الشّبكيّة .وزارة التّربية منلتزمة التزاما كاملا اتّجاه أبنائها وملزمة بمنحهم الأدوات للنّجاح والاندماج في مؤسّسات المجتمع الاسرائيلي .