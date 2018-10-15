صور - مجهولون يعيثون فسادا وخرابا في ممتلكات صفوف وساحات رياض أطفال في طرعان والشرطة تحقق

تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاثنين على اقتحام ساحات وصفوف رياض أطفال في احد الاحياء في قرية طرعان .

وقد عاث مجهولون في المكان فسادا وخرابا مما اسفر عن ارضار جسيمة في ممتلكات الصفوف والزراعة في الساحات والعاب الاطفال .واكدت الشرطة انها تسعى للوصول الى الجناة فيما عبر الاهالي في الحي عن غضبهم الشديد ازاء هذه التصرفات معتبرين اياها تخط لكل الخطوط الحمراء .