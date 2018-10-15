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صور - مجهولون يعيثون فسادا وخرابا في ممتلكات صفوف وساحات رياض أطفال في طرعان والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الناصرة في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاثنين على اقتحام ساحات وصفوف رياض أطفال في احد الاحياء في قرية طرعان .



وقد عاث مجهولون في المكان فسادا وخرابا مما اسفر عن ارضار جسيمة في ممتلكات الصفوف والزراعة في الساحات والعاب الاطفال .

واكدت الشرطة انها تسعى للوصول الى الجناة فيما عبر الاهالي في الحي عن غضبهم الشديد ازاء هذه التصرفات معتبرين اياها تخط لكل الخطوط الحمراء .




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