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ضبط قاصر 16.5 عاما من الجنوب يقود شاحنة بدون رخصة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضبطت الشرطة في منطقة الجنوب قاصرا يبلغ من العمر 16.5 عاما من الجنوب يقود شاحنة بوزن  32 طن دون ان يكون بحوزته رخصة سياقة .


وقد فوجئ عناصر شرطة السير لدى توقيفهم الشاحنة بأن السائق فتى قاصر لم يستصدر رخصة سياقة من قبل.


تم استدعاء والد الفتى للتحقيق كما وصادرت الشرطة الشاحنة ل 30 يوما .




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