ضبط, قاصر, 16.5, عاما, من, الجنوب, يقود, شاحنة, بدون, رخصة,

ضبطت الشرطة في منطقة الجنوب قاصرا يبلغ من العمر 16.5 عاما من الجنوب يقود شاحنة بوزن 32 طن دون ان يكون بحوزته رخصة سياقة .

وقد فوجئ عناصر شرطة السير لدى توقيفهم الشاحنة بأن السائق فتى قاصر لم يستصدر رخصة سياقة من قبل.تم استدعاء والد الفتى للتحقيق كما وصادرت الشرطة الشاحنة ل 30 يوما .