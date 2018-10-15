تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 20:25:55 وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو |  2018-12-18 19:09:49 اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا |  2018-12-18 19:07:39 اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة |  2018-12-18 17:22:38 يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس |  2018-12-18 17:44:46 الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني |  2018-12-18 17:42:54 فوائد أوميغا 3 وفيتامين D لمرضى القلب والسرطان |  2018-12-18 17:39:41 نتنياهو: سنذهب الى العالم العربي |  2018-12-18 15:00:00 شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان |  2018-12-18 15:00:59 المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا |  2018-12-18 15:00:18 ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار |  2018-12-18 15:00:07 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية |  2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع قرب جبل الخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية،صباح اليوم الاثنين، عند مفرق "هكفيشيم" في منطقة يهودا (منطقة جبل الخليل). وقد تمكن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص عالقين، وصفت حالتهما بالخطيرة.




كلمات متعلقة

5, اصابات, منها, خطيرة, بحادث, طرق, مروع, قرب, جبل, الخليل,

تابعونــا

وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو وزير الاقتصاد ايلي كوهين يزور بلدية شفاعمرو 2018-12-18 | 20:25:55

"أنا هنا لست لتقديم المساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما لانني ملتزم بتبني مواقف...

اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا اكسال:وفاة طالب الطب نايف حبشي بظروف تراجيدية في رومانيا 2018-12-18 | 19:09:49

توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاب نايف توفيق حبشي(23عاماً) من اكسال بظروف تراجيدية في...

اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة اصابة شخص في حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة 2018-12-18 | 19:07:39

اصيب شاب بجراح وصفت بالطفيفة اثر حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة طمرة بالقرب من الشارع...

يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس يافا:مصرع الشاب خميس سليلة اثر تعرضه للدهس 2018-12-18 | 17:22:38

توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...

الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تبكير دفع مخصصات التأمين الوطني 2018-12-18 | 17:44:46

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...

شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان شاب من الناصرة ينقذ سائقًا من الموت قرب بيسان 2018-12-18 | 15:00:00

أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...

المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا المطران عطا الله حنا:المسيحيون الفلسطينيون يفتخرون بانتماءهم لوطنهم والقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا 2018-12-18 | 15:00:59

أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...

فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة 2018-12-18 | 14:03:31

اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...

متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل 2018-12-18 | 13:38:55

يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...

اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات 2018-12-18 | 11:40:56

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوبتكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان رابطة اهالي المدارس الاهلية الكنسية كاثوليكية الناصرة اجتماع مدينة المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر دعاء ابو شرخ اطلاق سراح اشقاء جريمة ضلوع شبهات قتل اطلاق نار طليق المرحومة ابنهميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقابايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلامية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com