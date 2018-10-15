5, اصابات, منها, خطيرة, بحادث, طرق, مروع, قرب, جبل, الخليل,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- عملت طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية،صباح اليوم الاثنين، عند مفرق "هكفيشيم" في منطقة يهودا (منطقة جبل الخليل). وقد تمكن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص عالقين، وصفت حالتهما بالخطيرة.