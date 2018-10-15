5, اصابات, منها, خطيرة, بحادث, طرق, مروع, قرب, جبل, الخليل,

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"أنا هنا لست لتقديم المساعدة لبلدية شفاعمرو فقط انما لانني ملتزم بتبني مواقف...
توفي مساء اليوم الثلاثاء الشاب نايف توفيق حبشي(23عاماً) من اكسال بظروف تراجيدية في...
اصيب شاب بجراح وصفت بالطفيفة اثر حادث طرق ذاتي في مدينة طمرة طمرة بالقرب من الشارع...
توفي عصر اليوم الثلاثاء الفتى خميس سليلة 17 عاماً من سكان مدينة يافا أثر تعرضه...
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على اقتراح...
أصيب رجل بالخمسينات من عمره جراء احتراق سيارته في كيبوتس أفيكيم بين طبريا...
أقيمت في العاصمة التونسية اليوم ندوة خاصة على القدس بحضور ومشاركة شخصيات تونسية...
اعتقلت الشرطة في منطقة الشمال 12 مشتبها (18 - 45 عاما من عبلين الناصرة ويافة الناصرة...
يستدل من معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية أن متوسط الأجور الشهرية الإجمالية...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء لائحة اتهام...