حاتم, العراقي, يطرح, أغنياته, المتجددة, بنظام, الجلسة, الغنائية,

بدأ "عندليب الأغنية العراقية" الفنان حاتم العراقي بطرح مجموعة من أغنياته، الذي جددها بنظام الجلسه الغنائية والتسجيل "اللايف بالستوديو، بوجود جميع أفراد الفرقة الموسيقية، الأغنيات التي إختارها من أرشيفه الغنائي الكبير، حيث قام بعرض أولى الأغاني "خبروني عنه شلونه" التي حملت كلمات والحان علي صابر.

كما سيطرح حاتم العراقي أيضاً أغنية "منك لله يا معذبني" من كلمات فالح حسون الدراجي والحان صباح القريشي، وهي من بين الأغنيات التي أعاد تسجيلها الى جانب الأغاني "اشهد يا زمان" كلمات طالب السوداني والحان ضياء الدين، وأغنية "بالهم رضيت" من كلمات عادل محسن والحان ناصر الحربي.وسيقوم أيضاً العراقي بطرح مجموعة أخرى من الأغنيات والمواوويل بعد الإنتهاء من تجهيزها وتنفيذها في ستودهات حاتم العراقي في دبي، وذلك بناءً على رغبة الجمهور وتكرار طلب هذه الأغنيات من أرشيفه، حيث قال: "يسعدني دائماً تواصل الجمهور في العراقي والوطن العربي معي من خلال جميع وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بي، والتي أقدرها وأحترمها، والتي بناء عليها قمت بتسجيل هذه الأغنيات بنظام الجلسة الغنائية بتوزيع "لايف" للموسيقى، مع المحافظة على اللحن الأصلي للأغنية، كنوع من التجدد وليسمعها الجيل الجديد من الجمهور الشباب المتابع والمحب لهذه النوعية من الجلسات".وأكد حاتم العراقي أنه سيقوم بطرح جميع أغنيات الجلسة الغنائية من خلال قناته الخاصة في موقع "اليوتيوب" بشكل منفرد أغنية تلوه الأغنية، والذي بدأها من خلال أغنية "خبروني عنه شلونه" التي باتت في القناة الآن.هذا ويعيش حاتم العراقي نجاح أغنيات البومه الأخير "حاتم العراقي 2018" المتضمن مجموعة من الأغنيات والمواوويل الجديدة من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي سيقوم بتصوير احدى أغنيات الألبوم قريباً بطريقة الفيديو كليب.