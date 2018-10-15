الجامعة, العربية, تحذر, من, توسعات, استيطانية, في, الضفة,

حذر تقرير صادر عن الجامعة العربية، الأحد، من توسع نشاطات "إسرائيل" الاستيطانية لتشمل كافة محافظة الضفة الغربية المحتلة دون استثناء.

جاء ذلك في تقرير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية بالجامعة.ورصد التقرير النشاطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان سواء من خلال الدعم المادي أو تشريع إقامة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين.وحذر التقرير من "توسع النشاطات الاستيطانية لتشمل محافظات الضفة الغربية دون استثناء، وبوتيرة متسارعة في ظل قبول وتشجيع أمريكي، وغياب المحاسبة الدولية".واتهم التقرير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"انتهاك القانون الدولي والذي يرقى إلى جرائم حرب، من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين دون توقف".