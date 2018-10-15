تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |  2019-01-17 12:32:23 الميزانيّة التّفاضليّة لطلاب المجتمع العربي- برنامج جديد للوزارة ‎ |  2019-01-17 12:27:32 بلدية الناصرة - العاصفة تمر بسلام |  2019-01-17 12:30:21 "ديلي ميل": رهف تتذوق "لحم الخنزير" في كندا! |  2019-01-17 12:23:58 انفجار ضخم في جامعة ليون شرق فرنسا |  2019-01-17 12:30:46 اكتشاف حمية تنقذ 11 مليون شخص من الموت سنويا |  2019-01-17 12:06:14 سعيد مصاروة والد الطالبة أية من باقة : التحقيق مستمر بحثا عن الجُنَاة المشتبه بإقدامِهِم على الجريمة البشعة |  2019-01-17 11:43:19 أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:15:39 صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وليد عفيفي: علي سلام ادعوك للمرة الثانية لمناظرة !



  |     |   اضافة تعليق



وليد عفيفي: علي سلام ادعوك للمرة الثانية لمناظرة !




كلمات متعلقة

وليد, عفيفي:, علي, سلام, ادعوك, للمرة, الثانية, لمناظرة, !,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقمصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا الجلمة اغلاق حتى اسعار اخر جنين عمليات طعن تنفيذ محاولات جنود التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوتحريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةتمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول الفريديس سيارة مواطن قرية مجهولون شرطة تحقيق اضرار اصابات دون السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كوراياعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه عمال مشهد اعتقال تفتيش سيارة سكين فواكه انبطاح الازفلت سكين فواكهحادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com