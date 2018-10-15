وليد, عفيفي:, علي, سلام, ادعوك, للمرة, الثانية, لمناظرة, !,

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اسفر حادث طرق مروع بين عدد من السيارات علىش ارع عرابة ديرحنا ظهر اليوم الاثنين عن...
يستدل من التقرير السنوي للمجلس الوطني لسلامة الطفل أن2/3 عدد الأطفال العرب في...
وزير الصحة يتسحاق لتسمان يمنح جائزة تقدير لمطورة الصحة في المجتمع العربي...
في حادثة قد تكون من القضايا النادرة في مجتمعنا الفلسطيني قام شاب بالاتفاق مع...
اريحا ـ توفي الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة سنتين من سكان مدينة القدس غرقا في...
انتخبت نهى جابر – بدر الممثلة بمجلس المغار المحلي عن قائمة الجبهة الديمقراطية...
صوتت اللجنة المشتركة للجنتي الكنيست والقضاء اليوم الاثنين للقراءة الثانية...
يوم غد الثلاثاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد خلال ساعات المساء، تنخفض درجات...
استفاق اهالي بقعاتا صباح اليوم الاثنين على مشهد خلال عندما اكتست القرية وشوارعها...
تضرب جبل الشيخ منذ ساعات فجر اليوم الاثنين عاصفة ثلجية قوية . وقد تراكمت الثلوج...