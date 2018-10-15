وليد, عفيفي:, علي, سلام, ادعوك, للمرة, الثانية, لمناظرة, !,

دعى المرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي رئيس بلدية الناصرة الى مناظرة إعلامية وجاء في دعوته:"أخوتي، أبناء بلدي، في البداية بحب أشكركو على الدعم الكبير والمحبة اللي عم بشوفها وين ما أروح، كثير بقدر شجاعتكو في رفع صوت الحق، والتفكير في مصلحة الناصرة ومستقبل الأجيال القادمة.

في الأيام الأخيرة واضح للجميع التغيير اللي عم يصير في الشارع النصراوي والإلتفاف حول حملتنا،هاي رسالة شخصية لعلي سلام ابو ماهر أنا بدعيك للمرة الثانية لمناظرة في اي وسيلة اعلام انت يتختارها، للمكاشفة امام الناخب النصراوي والحديث عن مصلحة البلد وتهدئة النفوس خلال الفتره الزمنية المتبقية حتى ٣٠/١٠"