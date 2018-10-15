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حالة الطقس: الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار



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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويكون الجو، الخميس، غائما جزئيا معتدلا في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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