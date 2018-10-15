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قائمة "إحنا البلد" تُعلن عن إنطلاق حملتها الإنتخابية في يافا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 
شهدت يافا مساء الأمس، الإنطلاقة الإنتخابية لقائمة "إحنا البلد"، وذلك وسط حضور جماهيري غفير من يافا وتل أبيب، حيث شارك في الإجتماع كل من الممثلين اليافويين في قائمة احنا البلد، إضافة الى رئيس القائمة أساف هرئيل، وممثلة أحياء الجنوب في تل أبيب شولا كيشت، وقد شارك ايضًا كل من النائبين، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، ودوف حنين.
 
هذا وقد إفتتحت الحفل الإنطلاقي الشابة والمحاميّة نور صباغ، الّتي تحدثت عن أهميّة هذه القائمة للشباب والشابات في يافا، حيثُ قامت بوصفها بال"بشرى الجديدة ليافا، والّتي نجحت بتوحيد قوى عديدة في يافا وتل ابيب، من العرب واليهود، لضمان تمثيل يافا في المجلس البلدي".
 
وفي كلمته قام النائب عودة بتحيّة القائمين على قائمة احنا البلد، مؤكدًا على انها خطوة مُباركة تهدف الى التأثير، عن طريق إعلاء الصوت اليافاوي وبالمشاركة مع قوى يسارية وديموقراطية من أجل التأثير على قواعد اللعبة الّتي تهمّش يافا وتضعها جانبًا، بغية وضع سلم أولويات جديد لبلدية تل أبيب-يافا.
 
وفي كلمته، قال عضو المجلس البلدي الحالي، والمرشح الثاني عن الجبهة في قائمة إحنا البلد، المحامي أمير احمد بدران أن: "إقامة قائمة احنا كان هو الجواب التحريض العنصري الّذي يتغذى من قانون القوميّة، والّذي يهدف الى ضرب المكانة للمواطنين العرب في يافا".
 
وأضاف بدران: "قائمة احنا البلد تحمل رؤية واضحة وشاملة لحل مشاكل التربية والتعليم، المواصلات العامة،السكن، البنية التحتية ورؤية للنهوض بالمجتمع اليافاوي ثقافيًا وتربويًا"، كما وتطرق بدران الى موضوع العنف، الموجود على رأس اولويات قائمة احنا البلد، حيث أكد على ضرورة وضع خطة تلزم المجلس البلدي بالتعامل مع هذا الوباء بشكل مدروس، لان أمن وأمان المواطن هو الشرط الأول من شروط ترميم يافا وتطويرها.
 
ويُذكر ان قائمة احنا البلد هي القائمة الّتي تُمثل تحالف الجبهة في يافا وتل أبيب مع قوى يسارية وديموقراطية يهودية، والّتي نجحت بتوحيد مجموعة من النضالات المختلفة تحت مظلة قائمة احنا البلد.




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