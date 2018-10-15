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فيديو صور - اعتقالات على خلفية شجار انتخابات عنيف بالمفرقعات والحجارة في طرعان والقاء قنابل صوت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت الشرطة بحملة واسعة في قرية طرعان اسفرت عن 3 اعتقالات , فجر اليوم الاثنين على خلفية القاء قنابل صوت وشجار حجارة ومفرقعات بين شبان على خلفية الانتخابات .


واكدت الشرطة انها  ستكثف من تواجدها في القرية خاصة في ساعات الليل حتى انتهاء الانتخابات .


وجهاء من القرية يسعون لرأب الصدع وعدم اشعال نار الفتنة في القرية . 




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