فيديو صور - اعتقالات على خلفية شجار انتخابات عنيف بالمفرقعات والحجارة في طرعان والقاء قنابل صوت

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توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...
شهدت المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 5...
"نريد أن نتلقى الدعم المادي من وزارة الصحة على الادارة السليمة وليس على ازمة مالية...
اطلق مجهولون وابلا من الرصاص على سيارة ربحي دحلة سكرتير مجلس محلي طرعان الليلة...
بدأ يوم أمس 1.1.2019، سريان الجزء المُكمّل من قرار توسيع نطاق النظام الخاص بتقديم...
اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع . واصيب الشاب...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف...
نفى وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية...
كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...
وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان...