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روحاني: أمريكا تريد تغيير النظام في إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران وإن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأكثر عداء للجمهورية الإسلامية منذ أربعة عقود.



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران.


وقال روحاني في الكلمة التي ألقاها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جامعة طهران ”خلال الأربعين عاما المنصرمة لم تشهد الولايات المتحدة إدارة أكثر حقدا من الحكومة الحالية على إيران والإيرانيين والجمهورية الإسلامية“.


وأضاف ”جاء وقت كان فيه شخص واحد فقط يكن العداء. الباقون كانوا معتدلين. الآن... تجمع الأسوأ مع بعضهم البعض“.


واتهم روحاني الأمريكيين باستخدام الحرب النفسية والاقتصادية والتشكيك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.


وتابع ”تقليل شرعية النظام هو هدفها (الولايات المتحدة) النهائي. عندما يقولون التخلص من، أو تغيير النظام على حد قولهم، كيف يحدث تغيير النظام؟ عن طريق الحد من الشرعية وبغير ذلك لا يتغير النظام“.


واستخدم روحاني عبارة ”تغيير النظام“ بالإنجليزية للتأكيد على النقطة التي يتحدث عنها.


وأعادت واشنطن في أغسطس آب عقوبات على تعاملات إيران في قطاعات المعادن والسيارات والعملة.




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