روحاني:, أمريكا, تريد, تغيير, النظام, في, إيران,

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كشف سفير بريطانيا السابق لدى سوريا، بيتر فورد، عن أن جميع الدول العربية مستعدة...
ألمحت النجمة الأميركية أنجلينا جولي إلى إمكانية ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة،...
نفت حركة حماس، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء،...
كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...
أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...
خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...
قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...