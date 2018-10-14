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العليا تصدر أمرا يمنع ابعاد الطالبة لارا القاسم عن البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يمنع ابعاد الطالبة الأمريكية لارا القاسم عن البلاد. 


وقبلت المحكمة بذلك الاستئناف الذي قدمته الطالبة الأمريكية لقرار المحكمة المركزية في تل أبيب بهذا الشأن.

 يشار الى ان قاسم التي وصلت الى البلاد بغرض الدراسة في الجامعة العبرية موجودة رهن الاعتقال في مطار اللد الدولي منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد ان قبلت المركزية طلب الدولة منعها من دخول البلاد، بسبب نشاطاتها ضمن الحركة التي تدعو الى مقاطعة إسرائيل BDS. 

وادعت المحكمة في لائحتها الجوابية ان الشكوك بشأن استغلال الملتمسة وجودها في إسرائيل للمناداة بالمقاطعة لا تزال قائمة.




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