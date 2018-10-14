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غدا- تمرين أمني صباحا في مطار اللد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يجرى في مطار اللد الدولي غدا تمرين أمني ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.



 وتلاحظ خلال التمرين حركة نشطة لمركبات أمنية. كما يحتمل سماع دوي انفجارات في المناطق المحيطة بالمطار. 


ويندرج التمرين ضمن خطة تدريبات خطط لها مسبقا. وأفادت سلطات المطار بأن حركة الطيران تنتظم غدا كالمعتاد.




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