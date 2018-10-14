الملك, الأردني:, يحب, رفع, الظلم, عن, الشعب, الفلسطيني,

قال الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، إن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، "ورسالتنا للعالم أجمع أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد العاهل الأردني في خطاب العرش في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة، اليوم الأحد، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.