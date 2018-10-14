حالة, تامر, حسني, تتدهور, وصحته, في, خطر,

يمرّ الفنان المصري ​تامر حسني​ بوعكة صحية دخل على إثرها الى المستشفى حيث اصيب بإلتهاب حاد في الأحبال الصوتية مما يـتطلب خضوعه الى عملية جراحية خلال الفترة المقبلة وقد تردد بأنه سيحتاج الى علاج لمدة شهر تقريباً.مصدر مقرب من تامر حسني اكد أنه كان يعاني من الالام الحادة في احباله الصوتيه وذلك أزاد التعب عليه والإجهاد بعد ان انتهى من تسجيل حلقة "صاحبة السعادة" مع اسعاد يونس وغنى خلالها بعض الأغنيات مباشرة على المسرح وبعدها شعر بتعب شديد حيث نصحه الاطباء بالسفر إلى لندن، وسيتطلب العلاج منه أن يبتعد عن الغناء لفترة قد تصل إلى ثلاثة اشهر كاملة .وكان تامر بعد عرض فيلمه الجديد "البدلة" لم يجري اي لقاءات أو حوارات تلفزيونية وذلك بعد نصيحة الأطباء له بسبب تعرضه للاجهاد وقام وقتها بإلغاء حفله في الساحل وأجل أغلب مشاريعه الفنية الجديدة.