تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 09:16:19 الكنيست تصوت اليوم على حلها |  2018-12-26 08:20:48 صور -اصابة متوسطة حتى الخطيرة لفتى 14 عاما تعرض لاطلاق نار وهو داخل سيارة برفقة والدته في ام الفحم |  2018-12-26 07:00:48 الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا |  2018-12-26 06:56:19 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-25 22:18:21 انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق |  2018-12-25 22:10:40 أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا |  2018-12-25 22:09:30 كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها |  2018-12-25 22:06:43 استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء |  2018-12-25 22:01:28 اتحاد ابناء سخنين يخسر امام نتانيا ويتورط في قاع اللائحة |  2018-12-25 22:00:08 تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع |  2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حالة تامر حسني تتدهور وصحته في خطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




يمرّ الفنان المصري ​تامر حسني​ بوعكة صحية دخل على إثرها الى المستشفى حيث اصيب بإلتهاب حاد في الأحبال الصوتية مما يـتطلب خضوعه الى عملية جراحية خلال الفترة المقبلة وقد تردد بأنه سيحتاج الى علاج لمدة شهر تقريباً.

 مصدر مقرب من تامر حسني اكد أنه كان يعاني من الالام الحادة في احباله الصوتيه وذلك أزاد التعب عليه والإجهاد بعد ان انتهى من تسجيل حلقة "صاحبة السعادة" مع اسعاد يونس وغنى خلالها بعض الأغنيات مباشرة على المسرح وبعدها شعر بتعب شديد حيث نصحه الاطباء بالسفر إلى لندن، وسيتطلب العلاج منه أن يبتعد عن الغناء لفترة قد تصل إلى ثلاثة اشهر كاملة .


وكان تامر بعد عرض فيلمه الجديد "البدلة" لم يجري اي لقاءات أو حوارات تلفزيونية وذلك بعد نصيحة الأطباء له بسبب تعرضه للاجهاد وقام وقتها بإلغاء حفله في الساحل وأجل أغلب مشاريعه الفنية الجديدة.






كلمات متعلقة

حالة, تامر, حسني, تتدهور, وصحته, في, خطر,
- حمده
- نادره

تابعونــا

الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟ 2018-12-26 | 09:31:53

في عيد الميلاد المجيد أطلت إيانا إبنة الفنان ​رامي عياش​ ومصممة الأزياء ​داليدا...

عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! عمرو دياب و"مارشميلو" يحققان رقما قياسيا! 2018-12-25 | 07:44:44

أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بالكشف عن ساقيها 2018-12-24 | 20:23:47

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! لن تتخيلوا كم بلغ ثمن “جامبسوت” هيفا وهبي الأخير! 2018-12-24 | 14:00:00

خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...

رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة 2018-12-24 | 13:00:07

خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة 2018-12-24 | 11:50:13

احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...

ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب ياسمين صبري تثير الجدل في اخر ظهور لها مع هذا الشاب 2018-12-24 | 10:07:44

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية...

ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم ابنة هيفاء وهبي تنشر صور والدها.. وهذا ما قالته عن الأم 2018-12-24 | 09:15:51

شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...

كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ كاظم الساهر يفكر في الاعتزال لكن من الذي يمنعه؟ 2018-12-24 | 07:00:49

أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل وقلق محبيه بسبب تصريحاته خلال حفله...

رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! رانيا يوسف تطلب الدعاء لها ولبناتها! 2018-12-23 | 14:29:58

أثارت الفنانة رانيا يوسف من جديد الجدل بعد ارتدائها فستانا عاريا، وأصبحت حديث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد اصابة متوسطة شاب ام الفحم اطلاق نار شرطة مستشفى مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها مفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرقالناصرة مسدس بندقية كارل جوستاف ضبط شرطة تفتيش سطو سلزيان الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي تقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين كلية هداسا اقتحام مصلى الطلاب العرب المسلمين تمزيق قرأن كريم غضب القدسمصمص نصرة مظاهرة القدس الاقصى شهداء شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات طرعان اغلاق الشارع الرئيسي حرق اطارات تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة ثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com