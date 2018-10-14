ترامب, يلمح, لاستقالة, وزير, الدفاع, الأميركي,

ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، وذلك خلال مقابلة مسجلة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" نيوز.

وقال ترامب إنه ليس متأكدا مما إذا كان ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه، لكنه أضاف أنه قد يفعل ذلك.وأضاف الرئيس الأميركي أنه يعتبر ماتيس "ديمقراطيا نوعا ما".وتابع وفقا لمقتطف من المقابلة تم بثه، الأحد، قبل إذاعة البرنامج: "إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فأعتقد أنه ديمقراطي نوعا ما. لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. إننا نتعامل معا بشكل جيد للغاية. قد يستقيل".يذكر أن نيكي هيلي آخر عضو يستقيل من فريق ترامب من منصبها كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.وتنضم هيلي إلى قائمة طويلة من كبار الموظفين الذين رحلوا عن إدارة ترامب، ومن بينهم وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، الذي أقيل من منصبه في مارس، وستيف بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ترامب والذي رحل عن منصبه في أغسطس 2017.