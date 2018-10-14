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تدهور صحة الأسير المضرب خضر عدنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي للأسير خضر عدنان (40 عاماً) من جنين، آخذ بالتدهور في ظل استمراره بالإضراب عن الطعام منذ (43) يوماً ضد اعتقاله التعسفي.



وأوضح محامي نادي الأسير الذي تمكن من زيارته اليوم في معتقل "الرملة" أن الأسير عدنان حضر إلى الزيارة على كرسي متحرك، ويبدو عليه الهزال الشديد.


وأفاد الأسير عدنان للمحامي أنه ومنذ شروعه بالإضراب ما يزال يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية؛ بالمقابل فقد مارست إدارة معتقلات الاحتلال سلسلة من الإجراءات التنكيلية للنيل من خطوته، أبرزها عزله ونقله في ظروف قاسية.




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