تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 11:43:19 أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:16:59 السعودية تدحض "الادعاءات" الكندية ضدها بشأن رهف القنون : المملكة منحت المرأة السعودية كامل حقوقها |  2019-01-17 11:15:39 صفحة جديدة في سجل رونالدو الذهبي بالنهائيات |  2019-01-17 11:15:18 أنقذه الحظ في "11 سبتمبر".. وقتل بهجوم نيروبي |  2019-01-17 11:00:04 سالم: 6 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية دير حنا و100 دونم لتوسعتها |  2019-01-17 10:46:55 اصابة بالغة الخطورة لعامل في ورشة بناء باشكلون |  2019-01-17 10:19:48 اتحاد ابناء سخنين يضم المدافع الايسر عمنويل امبولا من رعنانا |  2019-01-17 09:56:06 تراكم الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا وتعطيل الدراسة |  2019-01-17 09:50:34 صور - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل وأزمة سير خانقة |  2019-01-17 09:46:16 الشيف النصراوي نزار جرايسي يغادر برنامج توب شيف |  2019-01-17 09:32:43 اليوم - اشبيلية الاسباني يقدم رسميا النصراوي مؤنس دبور |  2019-01-17 09:21:30 العربية للتغيير : استطلاع القناة الثانية: قائمة الطيبي ٦ مقاعد والاحزاب الثلاثة الاخرى: ٦ مقاعد |  2019-01-17 08:27:34 الجدة والمراهق.. قصة حب في الجنازة تنتهي بـ"أسعد زواج" |  2019-01-17 08:25:29 إطلاق اسم محمد علي على مطار أميركي "كبير" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مؤتمر شبابي حاشد للبيت الفحماوي ومرشحه الدكتور سمير صبحي محاميد‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نظمت قائمة البيت الفحماوي ومرشحها للرئادسة الدكتور سمير صبحي محاميد مؤتمرا شبابيا حاشدا بقاعة الانيس الاسكا في المدينة وذلك بحضور حوالي 1400 الى 1500 شخصا من الذكور والاناث.



تحدث المرشحين الشباب عن الميزات المتواجدة في البيت الفحماوي ولماذا يجب عليهم ان ينتخبوا ويدعموا البيت الفحماوي بيوم الانتخابات.

وتحدث ايضاً مؤسيي البيت الفحماوي عن الفكرة التي تبلورت لديهم من اجل انجاح هذه الفكرة واخراجها الى النور.


ومن ثم تحدث الدكتور سمير صبحي محاميد الذي تحدث عن الاوضاع في مدينة ام الفحم وعن الامور التي يسعى من خلالها هو وطاقم الاعضاء في البيت الفحماوي من اجل العمل بها لخدمة المواطن الفحماوي.


وفي النهاية كانت هنالك فقرة اسئلة مشتركة من الحضور للمرشحين




كلمات متعلقة

مؤتمر, شبابي, حاشد, للبيت, الفحماوي, ومرشحه, الدكتور, سمير, صبحي, محاميد‎,

تابعونــا

أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين أبو ردينة: كامل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين 2019-01-17 | 11:43:19

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "أي خطة سلام لا تتضمن إقامة...

سالم: 6 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية دير حنا و100 دونم لتوسعتها سالم: 6 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية دير حنا و100 دونم لتوسعتها 2019-01-17 | 11:00:04

عقدتُ مؤخرا ، جلسة عمل مثمرة، بين رئيس المجلس المحلي في ديرحنا، قاسم سالم مع...

اصابة بالغة الخطورة لعامل في ورشة بناء باشكلون اصابة بالغة الخطورة لعامل في ورشة بناء باشكلون 2019-01-17 | 10:46:55

اصيب صباح اليوم في احدى ورشات البناء في مدينة عسقلان (اشكلون) عامل وصفت اصابته...

تراكم الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا وتعطيل الدراسة تراكم الثلوج في مجدل شمس وبقعاتا وتعطيل الدراسة 2019-01-17 | 09:56:06

بدأت الثلوج التي تساقطت بغزارة ليلة امس وفجر اليوم في منطقة مجدل شمس وبقعاتا...

صور - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل وأزمة سير خانقة صور - انقلاب سيارة على مفرق الموفيل وأزمة سير خانقة 2019-01-17 | 09:50:34

تسبب حادث طرق وانقلاب سيارة على مفرق الموفيل باتجاه مدينة الناصرة صباح اليوم...

الشيف النصراوي نزار جرايسي يغادر برنامج توب شيف الشيف النصراوي نزار جرايسي يغادر برنامج توب شيف 2019-01-17 | 09:46:16

غادر الشيف نزار جرايسي ابن مدينة الناصرة ليلة امس الاربعاء برنامج توب شيف والذي...

اليوم - اشبيلية الاسباني يقدم رسميا النصراوي مؤنس دبور اليوم - اشبيلية الاسباني يقدم رسميا النصراوي مؤنس دبور 2019-01-17 | 09:32:43

من المتوقع ان يتم اليوم الخميس الاعلان رسميا عن انضمام مؤنس قاسم دبور (26 عاما) ابن...

العربية للتغيير : استطلاع القناة الثانية: قائمة الطيبي ٦ مقاعد والاحزاب الثلاثة الاخرى: ٦ مقاعد العربية للتغيير : استطلاع القناة الثانية: قائمة الطيبي ٦ مقاعد والاحزاب الثلاثة الاخرى: ٦ مقاعد 2019-01-17 | 09:21:30

جاء في بيان صادر عن القائمة العربية للتغيير برئاسة د.احمد الطيبي اليوم الخميس :"...

انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا انقاذ اراضي شفاعمرو من المصادرة لصالح توسيع كريات آتا 2019-01-17 | 08:23:15

قررت اللجنة القطرية للاسكان قبول الاعتراضات التي قدمها المحامون قيس يوسف ناصر...

ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت ثلوج خفيفة تساقطت على القدس سرعان ما ذابت 2019-01-17 | 08:13:16

المقدسيون أصيبوا بخيبة أمل ذلك بعد أن استيقظوا هذا الصباح من سياتهم ووجدوا ان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال رجا عاطف زيدان كفر مندا من المرة الاولى 741 الصف العاشر بسيخومتري يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير ام الفحم اتلاف دجاج لحوم 800 كغم بلدية قسم الصحة الخدمات البطرية منتهية الصلاحيةعكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكالمهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةبث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وست5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل جولة ثانية انتخابات باقة الغربية جت رئاسة تنافس تصويت الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة اضراب عام مدارس يشمل طمرة هدم بيت عمر ياسين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com