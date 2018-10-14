مؤتمر, شبابي, حاشد, للبيت, الفحماوي, ومرشحه, الدكتور, سمير, صبحي, محاميد‎,

نظمت قائمة البيت الفحماوي ومرشحها للرئادسة الدكتور سمير صبحي محاميد مؤتمرا شبابيا حاشدا بقاعة الانيس الاسكا في المدينة وذلك بحضور حوالي 1400 الى 1500 شخصا من الذكور والاناث.

تحدث المرشحين الشباب عن الميزات المتواجدة في البيت الفحماوي ولماذا يجب عليهم ان ينتخبوا ويدعموا البيت الفحماوي بيوم الانتخابات.وتحدث ايضاً مؤسيي البيت الفحماوي عن الفكرة التي تبلورت لديهم من اجل انجاح هذه الفكرة واخراجها الى النور.ومن ثم تحدث الدكتور سمير صبحي محاميد الذي تحدث عن الاوضاع في مدينة ام الفحم وعن الامور التي يسعى من خلالها هو وطاقم الاعضاء في البيت الفحماوي من اجل العمل بها لخدمة المواطن الفحماوي.وفي النهاية كانت هنالك فقرة اسئلة مشتركة من الحضور للمرشحين