اسيل, نمارنة, من, عرابة, تتألق, في, رياضة, الكيك, بوكس,

تتالق اللاعبة اسيل نمارنة 19 عاما من مدينة عرابة في مجال رياضة الكيك بوكس , حيث حققت انجازات وبطولات .

وفي حديث للصنارة نت مع اسيل نمارنة قالت :" منذ الصغر ونا احلم بأن اصبح بطلة عالمية ،بدايةً اكتسبتُ القوة والتشجيع نحو هذة الرياضه من قبل والديّ ، ولم يعارضو على موهبتي بل سَعوا وراء نجاحي ..وقامو بشراء معظم حاجات الكيك بوكس .وبدأت اتمرن في المنزلحتى ان افتتح قبل سنتان الاستاذ شادي نصار (مدربي) دوره في مركز مجال ،فاسرعتُ بالتسجيل ....بالرغم من انني الشابه الوحيده في عرابة من قامت بهذه الرياضه الا انني استمريت في نجاحي ولم اخجل كونني فتاة اتمرن مع فريق شباب ."وقام مدربي بتقويتي بالشكل الصحيح وشجعني واستمر في عطائي القوه والايمان بانني استطيع ان اصل ،بالتمارين الشاقه والعمل الشاق ....واصبح يخرجنا كل فترةً لمباريات وبطولات ودية في البلاد ، وكان الاحتمال ضئيل جداً بان اجد فتاة بالفرق الثانيه وان لم يكن بتاتًا فتاة بهذا الفريق ،كنت اقف مع شاب لاتمرن وهذا ما جعلني اثق بنفسي وبقوتي اكثر ."اعجت مثابرتي وعملي من ناحية تمارين وقوه وسرعه،المدربين من كافة انحاء البلاد وأنا الآن بالمنتخب الاسرائيلي للكيك بوكس،بعد فتره من التمارين شاركتُ ببطولة اسرائيل في الكيك بوكس بشهر ٣وكان من جميع البلدان العربيه واليهوديه ،وحصلت على المرتبه الأولى ،ابسطتُ مدربي وابسطتُ عائلتي واقاربي واحبائي،لم تسعني الفرحه فعلًا من يتعب ويثق بنفسه سيصل ،فرحة مدربي بأن تعبه ومشقته لم تذهب سُدى ...له الفضل الكبير والكثير فهذا المدرب من يتعب ليصل طلابه وفعلًا يستحق كلمة مدرب .....على الرغم انه لم القى اية تهنئه من قبل البلديه الا انه لم يكن عائق لطريقي ."وانهت :" سيكون لدي ببداية السنه القادمه بطوله اوروبيه خارج البلاد .وسأبقى اثابر وراء حلمي بان اكون بطلة العالم