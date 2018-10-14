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علامات الحمل تظهر بوضوح على نانسي في حفلها الأخير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إحدى حفلاتها الفنية ببيروت وسط حضور كبير من جمهورها.



نانسي عجرم، أطلت خلال الحفل بفستان أسود ضيق أظهر علامات حملها بشكل كبير، ورغم الحمل إلا أنها حرصت على التمايل مع نغمات أغانيها والتفاعل مع جمهورها.


وكانت نانسي عجرم، قد أعلنت أنها تستعد لاستقبال مولود ثالث  من زوجها الطبيب فادي الهاشم، عن طريق ابنتيها إيلا وميلا، وذلك تحقيقًا لرغبتهما.


وعن جنس مولودها، قالت نانسي عجرم، خلال لقائها في برنامج «تخاريف»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية mbc: «إنها لا تهتم بجنس مولودها سواء كان ولد أم فتاة أم ولد، وكل ما يهمها هو أن يكون بصحة جيدة».


وكانت نانسي عجرم، قد شاركت مؤخرًا ضمن لجنة تحكيم اختيار ملكة جمال لبنان، والذي أقيم قبل أيام وتم فيه اختيار مايا رعيدي، ملكة لجمال لبنان 2018، وشارك في اللجنة أيضًا الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان اللبناني عادل كرم، وغيرهم من النجوم من مختلف المجالات.




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