تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 13:57:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |  2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد في أزمة.. وصعوبات تعوق إصلاحها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تبدو مهمة ريال مدريد الإسباني الرئيسية هي تعزيز خطه الدفاعي "الهش"، الذي يفتقد للاختيارات التي تساند نجميه الرئيسين في هذا المركز، الإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران.



ويعتمد النادي "الملكي" حاليا على لاعبه الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز لتغطية الغيابات، ولكن ناتشو يمتلك مهمات أخرى أيضا، وهي اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر، عند الحاجة أيضا.


ومنذ رحيل المدافع البرتغالي بيبي الموسم الماضي، فشل "الملكي" في تعويض غيابه وتعزيز خط الدفاع، على الرغم من محاولاته العديدة في التعاقد مع مدافعين، حسب ما أشارت صحيفة "ماركا".


وفشل بطل أوروبا الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من المدافعين في أوروبا، وعلى رأسهم الأوروغواياني خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد، والفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، الذين أعلنوا ولاءهم لفرقهم وقرروا البقاء.


ومع تزايد تخبطات عملاق أوروبا هذا الموسم، تحت إدارة مدربه الجديد جولين لوبيتيغي، أصبح تعزيز الخطوط ضرورة ملحة.


وسيتعين على ريال مدريد الضغط للحصول على مدافع كبير في فترة الشتاء، وهي مهمة صعبة جدا لأن إقناع النجوم بالقدوم في هذه الفترة هو تحد كبير بذاته.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, في, أزمة.., وصعوبات, تعوق, إصلاحها,

تابعونــا

مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد مبابي يضع شرطين لانتقاله التاريخي إلى ريال مدريد 2018-12-21 | 11:06:49

يسعى الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جرمان، إلى تغيير أجواء الدوري...

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟ 2018-12-21 | 09:28:49

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي،...

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة 2018-12-20 | 18:18:28

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...

نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو 2018-12-20 | 13:48:27

يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...

ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ 2018-12-20 | 12:31:04

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...

ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو 2018-12-20 | 11:14:13

تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...

مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" 2018-12-20 | 08:42:16

قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...

ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية 2018-12-19 | 21:50:02

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية تعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتكاظم عاصلة بطاطا عرابة هدم بيته بيده مدينة تلقيه أمر هدم تنظيم مسطح خارج الارض انهيار المبنى تل ابيب مصابين جثة عامل ضحايا اربعة انتشال تحت الانقاض الركام الشرطة تفتيش ملابس توصيات رفع توسع صلاحياتها سلاح جسم الحاجة ام شاكر ايوب من مجد الكروم تحتفل بعيد ميلادها 102 عاماوفاة الطفل شادي سمعان 7 سنوات الرامة قرية تفجع أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة عبد القادر حسيني طالب طب المانيا مصرع الشاب شقيقين شقيقه خطيرة اصابة الناصرة شرطة اسعاف اطلاق نار اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها بث مباشر : روما و ريال مدريداصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتسرطان مريض ولد اولاد البلاد فاتن غطاس مكافحة حملة اطرق الباب تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com