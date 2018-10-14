العثور, على, بقايا, طفل, مصاص, دماء, في, روما, !!,

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لم تنجح شركة "ميزو" الصينية في اتباع نهج شركة "أبل" الأميركية فقط، با استطاعت أيضا...
يعد بيل غيتس ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ93 مليار دولار، وهو مبلغ إن قام...
هل تخيلت يوما أن تكون نزيلا في فندق، تخدمك فيه الروبوتات؟.. فكرة قد تبدو بعيدة عن...
يبدو أن أسعار أجهزة غالاكسي إس 10 تعرضت للتسريب عن طريق الخطأ، وذلك قبل أقل من شهر...
هل يمكن اللجوء ذات يوم إلى جذور الأشجار والأغصان والفروع لاستخدامها كوقود لتشغيل...
نجحت زرافة شجاعة في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، في التغلب على آلامها بعد صراع دام...
تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين...
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حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت...
مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة فيسبادن بولاية هسن الألمانية، بتهمة قتل...