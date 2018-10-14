تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 19:53:38 قوائم |  2019-01-24 19:51:17 وزارة الصحة تخصص ميزانية لافتتاح مركز لطب الطوارئ في بسمة طبعون |  2019-01-24 19:49:25 مصرع شاب طعناً في مدينة اللد |  2019-01-24 18:04:58 رئيس حزب العمل افي غباي في زيارة تعزية لعائلة المغدورة ايه مصاروة |  2019-01-24 18:00:22 اصابة خطيرة لسيدة اثر حريق منزل في شعفاط |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على بقايا طفل مصاص دماء في روما !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء الآثار هيكلا عظميا لطفل يعتقدون أنه من أطفال "مصاصي الدماء" في مقبرة إيطالية مخصصة للأطفال في العاصمة روما تعود إلى 1600 سنة.



ويعتقد علماء الآثار أنه الطفل البالغ من العمر 10 سنوات من أطفال مصاصي الدماء لوجود حجر في فمه، وهو أحد طقوس الدفن لمصاصي الدماء لمنعهم من العودة إلى سطح الأرض بعد الموت.


ويعتقد أن هذا الطقس ساد في القرن الخامس الميلادي لمنع الموتى من النهوض مجددا والعودة إلى الأرض وإصابة الآخرين بالعدوى.


غير أن الاختبارات على الهيكل العظمي، الذي لم يحدد ما إذا كان ذكرا أم أنثى، تشير إلى أن الطفل كان مصابا بالملاريا عندما مات.


وقال الأستاذ في علم الآثار بجامعة أريزونا الأميركية "لم أر أبدا شيئا غريبا ومثيرا مثل هذا الأمر من قبل"، وفقا لصحيفة الإنديبندنت البريطانية.


ويعتقد علماء الآثار، الذين أجروا الحفريات على الموقع، أن الحجر تم إقحامه عنوة في فم الميت، وأنه وضع في فمه عن قصد.


ودفن هذا الطفل على وجه التحديد في على مسافة أعمق من المسافة، التي دفن فيها باقي الأطفال.


وفي مكان آخر في المقبرة عثر على رفات طفل مغطى بالحجارة فقط، كما عثروا على بقايا 4 أطفال آخرين.


وتشير الاختبارات على موقع الدفن إلى دلائل على وجود شكل من أشكال السحر كان سائدا في ذلك الوقت، حيث عثر في المدافن عن عظام ضفادع ومخالب غربان وقدور برونزية.




كلمات متعلقة

العثور, على, بقايا, طفل, مصاص, دماء, في, روما, !!,

تابعونــا

العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" 2019-01-24 | 16:40:16

لم تنجح شركة "ميزو" الصينية في اتباع نهج شركة "أبل" الأميركية فقط، با استطاعت أيضا...

كيف ينفق بيل غيتس ثروته الهائلة؟ كيف ينفق بيل غيتس ثروته الهائلة؟ 2019-01-24 | 14:20:51

يعد بيل غيتس ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ93 مليار دولار، وهو مبلغ إن قام...

روبوتات في خدمتك بفندق خيالي لمجموعة "علي بابا" روبوتات في خدمتك بفندق خيالي لمجموعة "علي بابا" 2019-01-24 | 13:20:31

هل تخيلت يوما أن تكون نزيلا في فندق، تخدمك فيه الروبوتات؟.. فكرة قد تبدو بعيدة عن...

بالخطأ.. الكشف عن أسعار أجهزة غالاكسي "إس 10" بالخطأ.. الكشف عن أسعار أجهزة غالاكسي "إس 10" 2019-01-24 | 10:20:05

يبدو أن أسعار أجهزة غالاكسي إس 10 تعرضت للتسريب عن طريق الخطأ، وذلك قبل أقل من شهر...

عالم سويدي يصنع وقودا من "الأشجار" عالم سويدي يصنع وقودا من "الأشجار" 2019-01-24 | 08:30:04

هل يمكن اللجوء ذات يوم إلى جذور الأشجار والأغصان والفروع لاستخدامها كوقود لتشغيل...

فيديو - نجاة زرافة بعد 4 ساعات من الصراع مع 6 لبؤات فيديو - نجاة زرافة بعد 4 ساعات من الصراع مع 6 لبؤات 2019-01-23 | 14:55:31

نجحت زرافة شجاعة في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، في التغلب على آلامها بعد صراع دام...

عطل أصاب "واتساب".. وموجة الغضب تجتاح تويتر عطل أصاب "واتساب".. وموجة الغضب تجتاح تويتر 2019-01-23 | 12:46:53

تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين...

فيديو مؤثر.. كلبة تستجدي المارة لإنقاذ جروها المصاب فيديو مؤثر.. كلبة تستجدي المارة لإنقاذ جروها المصاب 2019-01-23 | 10:26:29

أظهرت لقطات محزنة نباح كلبة أم وهي تندفع نحو السيارات المارة، بحثا عن مساعدة...

بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا 2019-01-23 | 08:50:05

حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت...

محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما محاكمة شرطي وعشيقته قتلا زوجته قبل 20 عاما 2019-01-22 | 19:46:03

مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة فيسبادن بولاية هسن الألمانية، بتهمة قتل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقعبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرالسفر الى تونس ارهاب يهود مواطنين عدم مناشدة عمليات لاغ بعومر احتفالات مكافحة الارهاب التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية اعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتمصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com